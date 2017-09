Le roi d'Arabie saoudite publie un décret autorisant les femmes à conduire

Le roi Salmane d'Arabie saoudite vient de promulguer un décret autorisant les femmes à conduire dans le royaume.

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a publié un décret le 26 septembre quipermettra aux femmes de conduire dans le royaume, selon l'agence locale SPA. L'Arabie saoudite était jusqu'à présent le seul pays au monde à interdire cette pratique aux femmes.

Le décret royal ordonne la formation sous 30 jours d'un organe ministériel destiné à appliquer cette mesure d'ici juin 2018 toujours selon l'agence. Le texte prévoit «de permettre d'accorder le permis de conduire aux femmes en Arabie saoudite».

La question de l'autorisation des femmes à conduire est depuis longtemps sujette à débat dans la société saoudienne. En avril 2016, le prince héritier Mohammed ben Salmane al-Saoud, avait déjà évoqué cette possibilité dans le cadre d'un projet plus large de diversification de l'économie appelé «Vision à l'horizon 2030», précisant que la «communauté toute entière» devait accepter cette éventualité.



«La religion n'a pas grand-chose à avoir là-dedans. Le fait que les femmes conduisent un véhicule est une question qui se rapporte à la communauté toute entière. C'est elle qui doit décider si elle accepte cela ou non», avait-il déclaré à l'époque, cité par The Independent.



En décembre 2016, le prince Al-Walid ben Talal, un autre membre de la famille royale saoudienne, avait lui aussi appelé à la fin de l'interdiction faite aux femmes de conduire pour motif économique. Le recours à des chauffeurs privés «étrangers» pour se déplacer coûtait, selon lui, des milliards de dollars à l'économie du royaume.





#Arabiesaoudite: des conseillères municipales, oui mais dans des pièces séparées des hommes https://t.co/aUFHE388Rqpic.twitter.com/isexN6oD9E — RT France (@RTenfrancais) February 5, 2016



L'Arabie saoudite applique une vision très conservatrice de l'islam dans lequel la femme tient un rôle souvent effacé dans la sphère publique. Elles doivent notamment obtenir l'accord d'un homme, un tuteur, pour travailler, voyager ou se marier. Le prince héritier, présenté comme réformateur, avait laissé entendre la possibilité d'une intégration plus grande des femmes dans la société, notamment dans le secteur du travail. Il avait ainsi expliqué dans la même interview accordée en avril 2016 à The Independent, que l'accès au travail des femmes «permettrait de relever la productivité et de faire face aux problèmes de croissance de la population».



Détails à suivre...