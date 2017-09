Scènes de guerre dans une favela de Rio, 1 000 soldats déployés contre les trafiquants (IMAGES)

Tensão no Rio de Janeiro: tropas do Exército chegam à Rocinha. Quase mil homens das Forças Armadas e dez blindados foram enviados à comunidade pelo Ministério da Defesa no início da tarde. Um helicóptero do Exército também sobrevoava a região. Acompanhe as notícias no r7.com #PortalR7 #R7 #rocinha #rj #riodejaneiro #rocinhaemfoco #Rio

A post shared by Portal R7 (@portalr7) on Sep 22, 2017 at 1:54pm PDT