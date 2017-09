Conférence de presse conjointe de Jean-Yves Le Drian et Sergueï Lavrov à Moscou

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov reçoit le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à Moscou. Les contacts entre les deux ministres, qui devront évoquer un large éventail de sujets, se font de plus en plus fréquents.

Après une visite récente en Libye, le ministre français des Affaires étrangères se déplace ce 8 septembre à Moscou, pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Jean-Yves Le Drian doit notamment «partager les conclusions» de sa tournée libyenne avec son interlocuteur, et évoquer la situation en Syrie et en Ukraine, ainsi que la crise de la Corée du Nord et la préparation d’une résolution sur cette question à l’ONU.

En plus des questions de politique internationale, les relations bilatérales seront également à l’ordre du jour. Les deux ministres discuteront notamment de la mise en place du forum franco-russe des sociétés civiles, ou «dialogue de Trianon» qu'avait annoncée le quai d’Orsay, en expliquant que ces discussions faisaient suite au souhait exprimé par les présidents français et russe, le 29 mai, lors de la visite en France du président Vladimir Poutine.

Le chef de la diplomatie française est accompagné par la nouvelle ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann. Ancienne ambassadrice de France en Chine (2011-2014) puis au Royaume-Uni (2014-2017), elle succède à Jean-Maurice Ripert, actuel ambassadeur de France en Chine depuis le 12 juillet 2017.

.@JY_LeDrian à Moscou pour une rencontre avec son homologue russe Serguei Lavrov pic.twitter.com/2naAoReB5v — Vera Gaufman (@VeraGaufman) 8 сентября 2017 г.

C'est la troisième rencontre des ministres en trois mois. Sergueï Lavrov s’était rendu à Paris le 6 juillet dernier et Jean-Yves Le Drian avait été reçu à Moscou le 20 juin.