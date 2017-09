Syrie : le siège de Deir ez-Zor levé grâce aux frappes russes, selon le ministère de la Défense

L’armée syrienne a annoncé avoir brisé le siège de l’enclave gouvernementale à Deir ez-Zor, tenue par Daesh. Une percée rendue possible par les frappes russe de missiles Kalibr et de l’aviation réalisées plus tôt dans la journée.

«Profitant des résultats des frappes de l’aviation russe et des missiles Kalibr, les troupes syriennes sous le commandement du général Souheil al-Houssan ont réalisé une percée fulgurante et rompu les défenses des terroristes de Daesh, brisant ainsi le siège imposé à la ville de Deir ez-Zor», a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les terroristes tentaient de stopper l’avancée des troupes syriennes, en utilisant des kamikazes sur des blindés, d’après l’armée russe. Les forces de Damas ont éliminés «50 djihadomobiles», selon le communiqué.

L’armée syrienne est actuellement en train de tenter de libérer d’autres quartiers de la ville des mains de Daesh, en livrant des combats aux djihadistes dans les rues de la ville.

Plus tôt dans la journée, la télévision publique syrienne a annoncé que les forces de Damas avaient brisé le siège de Daesh, qui encerclait des détachements de l'armée syrienne depuis plusieurs années à Deir ez-Zor.

Dans la matinée du 5 septembre, le navire russe Amiral Essen a également tiré depuis la Méditerranée des missiles Kalibr sur les positions des djihadistes de Daesh dans la province de Deir ez-Zor. Un important détachement de terroristes et du matériel militaire ont été détruits dans l’attaque.

La veille, les autorités syriennes avaient annoncé être à «24-48 heures» de la libération de la ville. L’armée syrienne effectue depuis plusieurs jours une opération dans la province de Deir ez-Zor, avançant le long de l’Euphrate vers son chef-lieu avec l’appui de l’aviation russe.

La perte de Deir ez-Zor et de sa province, riche en pétrole – la dernière de Syrie encore aux mains des djihadistes – devrait sonner le glas de la présence de Daesh en Syrie, trois ans après sa percée fulgurante.

L'organisation terroriste a déjà perdu plus de la moitié de son bastion de Raqqa, plus au nord, face aux forces arabes et kurdes. D’après des informations de Reuters, les djihadistes fuyant les combats dans cette ville s’étaient dirigés précisément vers Deir ez-Zor.