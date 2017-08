Quand les Marines américains se préparent à combattre la Russie... dans un décor tropical (VIDEO)

Les Marines américains s'entraînent sur un théâtre censé être en Europe de l'Est... situé en Caroline du Nord, plein sud ! Dans un décor de paintball, ils apprennent entre autres à ne pas donner leur numéro de portable à des prostituées ennemies.

Tout commence comme dans un jeu vidéo, la réalité virtuelle en moins. Les soldats de la base américaine de Camp Lejeune, en Caroline du Nord, ont pour mission factice de mettre la main sur un sac contenant des téléphones, lesquels sont présentés – pour l'exercice – comme recelant de précieux documents ennemis.

Au détail près, rapporte le site d'information Dailybeast qui a suivi les soldats, qu'il fait plus de 37 degrés à l'ombre, en cette journée d'août 2017. Une température certes plutôt favorable aux palmiers que l'on peut apercevoir à l'image, et qui offrent une ombre opportune à ce qui ressemble fort à des cases africaines que le dessinateur Hergé n'aurait pas reniées. Le hic, c'est que le théâtre envisagé se situerait plutôt en Europe de l'Est, possiblement en Ukraine. Une région continentale où certes les été sont chauds, mais les hivers précoces et rudes.

Peu soucieux de la botanique ukrainienne, les instructeurs ont pourtant attaché un soin particulier à certains éléments permettant, selon eux de faire «plus vrai». Un générateur d'odeur a ainsi été utilisé afin de parfumer une grange, présentée comme aux mains de l'ennemi, avec des senteurs d'excréments et de poudre à canon. «Il faut qu'ils [les soldats] soient prêts à tout», affirme fièrement le responsable de l'exercice, Greg Jackson. Et d'ajouter, plus grave : «Mais il est vrai que si des bataillons américains venaient à intervenir en Ukraine, cela voudrait dire que nous serions en pleine Troisième Guerre mondiale.»

Attention aux prostituées

Mais les instructeurs ont aussi pensé à donner aux combattants américains quelques préceptes de survie et informations culturelles, jugées importantes en Europe de l'Est. Sans craindre de sombrer dans la caricature, pour dire le moins. Les participants à l'exercice apprennent ainsi qu'il ne faut pas donner son numéro de portable à une prostituée ! Est-ce là l'héritage d'expériences malheureuses lors de précédents conflits, comme par exemple au Vietnam ? Lors d'un exercice antérieur, se rappelle Greg Jackson, un soldat était tombé dans le panneau, face à une fausse prostituée, placée dans le jeu en guise d'embûche.

#Ukraine : les militaires américains apprennent eux aussi à combattre contre les forces russes http://t.co/GUk6S94zDKpic.twitter.com/3WZu7b1org — RT France (@RTenfrancais) July 11, 2015

Les Etats-Unis semblent s'accrocher au storytelling d'une ingérence militaire russe en Ukraine, peut-être dans le but de justifier le déploiement de l'OTAN en Europe de l'Est. Des instructeurs de l'armée régulière américaine ont ainsi été déployés sur le sol ukrainien, tandis que l'armée ukrainienne menait des exercices conjoints avec l'OTAN en juillet dernier.

