Face à face entre l’extrême droite et les antifascistes à Barcelone sur Las Ramblas

Des groupes d'extrême-droite et identitaires ont appelé à manifester contre l'islamisation et le multiculturalisme à Barcelone sur les lieux de l'attentat. Des militants d'extrême-gauche et antifascistes les attendaient sur place.

La phalange, le parti démocratie nationale (DN), Somatemps (identitaires) et le Génération identitaire ont appelé à une manifestation sur les lieux même de l'attentat de Barcelone qui a fait 13 morts le 17 août pour protester contre l'«islamisation» et le «business multiculturel». Plusieurs centaines de contre-manifestants issus de la gauche, l'extrême-gauche et des militants antifascistes étaient déjà rassemblés sur place pour les en empêcher.

Des échauffourées ont éclaté entre les quelques dizaines de militants d'extrême-droite et identitaires et les contre-manifestants ont éclatées dès le début de rassemblement. Des coups de poings ont été échangés.