Uruguay : une énorme statue d'aigle nazie repêchée en mer en 2006 va être mise aux enchères (VIDEO)

Une aigle nazie en bronze géante de trois mètres devrait être mise aux enchères en Uruguay. Les mises pourraient atteindre 50 millions de dollars et la moitié de la recette devrait revenir à l'homme d'affaires qui a aidé à la récupérer.

En 2006 l'homme d'affaires uruguayen Alfredo Etchegaray récupérait en mer la statue authentique d'une aigle nazie dans l'épave d'un navire de guerre allemand, le croiseur cuirassé Admiral Graf Spee. Ce dernier avait fait naufrage près des côtes de l'Uruguay en 1939, après une bataille contre la Royal Navy britannique, baptisée «bataille du Rio de la Plata».

Désormais, l'Etat uruguayen, qui en est aujourd'hui le propriétaire, a décidé de mettre la statue de près de 500 kg aux enchères. La moitié de la recette reviendra à Alfredo Etchegaray. Aucune date exacte officielle n'a pour le moment été fixée pour la vente.

Jorge Gandini, leader adjoint du Partido Nacional, le parti d'opposition conservateur, qui est à l'origine de l'idée de mise en vente, a déclaré que la recette pourrait contribuer aux besoins financiers de l'Etat, notamment la Marine. En revanche, Jorge Gandini a assuré que la statue devrait être vendue à un musée et en aucun cas à un collectionneur d'objets nazis ou nostalgique du troisième Reich.

Un navire de guerre nazi redoutable, coulé par la Royal Navy

La bataille du Rio de la Plata, du nom de l'estuaire situé entre l'Argentine et l'Uruguay eut lieu le 13 décembre 1939. Elle fut la première bataille navale importante de la Seconde Guerre mondiale et la conclusion de la chasse lancée par la marine britannique contre le cuirassé allemand Admiral Graf Spee. La bataille se termina par le sabordage de ce dernier.

© Wikipédia commons. Le croiseur cuirassé Admiral Graf Spee en 1936

Le nom de baptême du navire provient du comte Graf von Spee, amiral de la marine impériale allemande. Le cuirassé était technologiquement en avance sur son temps, notamment par sa vitesse. Avec une masse considérablement réduite et de puissants moteurs Diesel, il parvenait à combiner vitesse, protection et facilité de manœuvre. Il avait notamment la capacité d'effectuer des changements de cap bien plus rapidement que la plupart des autres cuirassés de son époque.

