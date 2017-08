Trump et Macron s'engagent à faire face ensemble au «comportement déstabilisateur» nord-coréen

Lors d'une conversation téléphonique, les présidents français et américain se sont engagés à travailler, ensemble, sur le brûlant dossier nord-coréen. Or, le premier s'était dressé contre une escalade des tensions, que semble nourrir le second.

«[Les président Trump et Macron] ont discuté [par téléphone] de la nécessité de faire face à la situation, toujours plus dangereuse, liée au comportement déstabilisateur de la Corée du Nord», a déclaré le 12 août la Maison Blanche, dans un communiqué cité par l'agence Reuters.

Les vues exprimées jusqu'alors par les chefs d'Etat américain et français sur le dossier nord-coréen semblent pourtant quelque peu dissemblables. Plus tôt le 12 août, le président de la République française avait appelé dans un communiqué «à la responsabilité de tous et à prévenir toute escalade des tensions [dans la péninsule coréenne]».

Or, le locataire de la Maison Blanche avait notamment fait savoir aux autorités nord-coréennes, le 8 août, qu'il était prêt à déchaîner «le feu et la colère», si elles continuaient à proférer des menaces à l'adresse de Washington. Deux jours plus tard, le président américain avait estimé que cette mise en garde n'avait peut-être pas été «assez dure».

Détails à suivre...