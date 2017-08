«The Revenant» dans l’Oural ? Un Russe sort victorieux d'un combat à mains nues avec une ourse

Il était parti cueillir paisiblement des champignons dans la forêt, mais a vécu un moment digne d'un film : une ourse en colère lui est tombé dessus ! Après avoir rapidement perdu dans la lutte son petit couteau, le Russe est parvenu à s'en tirer.

Un habitant de la région de Iekaterinbourg, du nom d'Alexandre Lopakhine et âgé de 44 ans, est devenu le héros du jour de la presse locale. Comme le rapporte le site Ura.ru le 11 août, cet homme a réussi à repousser une ourse... à mains nues.

Le quadragénaire se trouvait dans les bois afin d'y cueillir des champignons, lorsqu’il est tombé nez à nez avec une ourse et son ourson. Celle-ci, portée sans doute par l'instinct maternel, s’est jetée sur l’homme, qui n’avait sur lui qu’un petit couteau pour couper les champignons.

«Il a commencé à se défendre avec ce couteau, mais l’ourse l’a rapidement désarmé», a raconté un responsable de sécurité à Ura.ru. «Elle a commencé à lui porter des coups et à le mordre. A un certain moment, [Alexandre] Lopakhine a compris que sa vie touchait à sa fin. Désespéré, il a attrapé la tête de l’animal et lui a porté plusieurs coup sur le museau. Abasourdie, l'ourse l’a lâché et s’est enfuie avec son ourson», a rapporté le fonctionnaire.

Blessé, l’intrépide Russe a réussi à appeler un ami, qui est venu à son secours et l'a conduit à l’hôpital. Malgré ses nombreuses blessures, son pronostic vital n’est pas engagé.