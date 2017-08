La Chine accuse un destroyer américain d'avoir violé sa souveraineté et sa sécurité

Le ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré qu'un destroyer américain avait sérieusement porté atteinte à la souveraineté et à la sécurité de Pékin et violé les lois chinoises et internationales en mer de Chine méridionale le 11 août.

Le ministère des Affaires étrangères chinois a publié un communiqué sur son site internet le 11 août dans lequel il accuse un navire de guerre américain d'avoir «violé les lois chinoises et internationales, et porté une atteinte sérieuse à la souveraineté et la sécurité de la Chine».

«La Chine est très mécontente de cela et abordera le problème avec les États-Unis», peut-on lire plus loin.

Des dignitaires américains cités par l'agence Reuters ont indiqué que le destroyer USS John S. McCain avait croisé à proximité du récif Mischief dans les îles Spratleys, archipel contrôlé (avec la zone économique exclusive de 200 milles marins qu'il confère) par la Chine mais revendiqués par plusieurs Etats d'Asie du Sud-Est, qui fait de cette zone un point de tension géopolitique majeur de la région.



Selon l'AFP, le destroyer s'est approché à six milles marins Mischief et a été mis en garde à une dizaine de reprises via sa radio par une frégate chinoise.

Plus de détails à venir...