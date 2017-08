Maradona, «chaviste jusqu'à la mort», soutien le président vénézuélien Nicolas Maduro

L'ancienne star du football argentin Diego Maradona a envoyé un message de soutien au président vénézuélien Nicolas Maduro, dont le pays traverse une grave crise politique, précisant qu'il s'offrait à lui comme «soldat» de la révolution bolivarienne.

«Nous sommes chavistes jusqu'à la mort. Et quand Maduro l'ordonnera, je serai vêtu comme un soldat pour un Venezuela libre, pour me battre contre l'impérialisme et contre ceux qui veulent s'emparer de nos drapeaux, qui sont ce que nous avons de plus précieux», a affirmé Diego Maradona sur Facebook.

Diego Armando Maradona: Soy chavista hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre... pic.twitter.com/oVqKKNllCK — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) 8 août 2017

Dans ce message qui porte également la signature de sa compagne Rocio Oliva, Diego Maradona revient sur son soutien au gouvernement vénézuélien. «Vive Chavez. Vive Maduro. Vive la révolution. Vive les Vénézuéliens de pure souche», ont-ils écrit.

Plongé dans une grave crise politique et économique depuis début 2016, le Venezuela connaît un regain de tensions depuis fin mars. Près de 125 personnes ont trouvé la mort dans de violentes manifestations.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a notamment accusé le gouvernement américain de chercher à déstabiliser son pays en finançant les manifestations contre son gouvernement.

