Pour Moscou, les sanctions anti-russes de l'UE au sujet des turbines Siemens sont illégales

Le ministère russe de l'Energie a jugé que l'UE avait violé le droit international en plaçant sur liste noire trois entreprises et trois ressortissants russes, qu'elle accuse d'avoir détourné vers la Crimée des turbines fabriquées par Siemens.

«Le ministre de l'Energie russe n'a aucun doute sur le fait que l'Union européenne (UE) a pris cette décision sur la seule base de considérations politiques», a déploré l'administration dans un communiqué du 5 août, cité par Reuters, en réaction aux sanctions prises la veille par la Commission européenne.

«L'interférence dans un différend entre deux entités commerciales est une violation directe du droit international», a souligné le ministère russe de l'Energie.

Le 4 août, la Commission européenne a ajouté à la liste noire des personnalités et entreprises sanctionnées par l'UE pour le rattachement de la Crimée à la Russie, trois ressortissants et trois entreprises russes. Ceux-ci sont accusés par l'UE d'avoir livré des turbines à gaz Siemens en Crimée.

«La décision de Bruxelles d'inclure dans la liste des sanctions de l'UE plusieurs responsables politiques et entreprises russes, en guise de mesure de rétorsion à la soi-disant "illégitime" livraison à la Crimée de turbines de gaz du groupe Siemens est profondément regrettable», avait déjà regretté le 5 août le ministère dans un communiqué.

Parmi ces personnes sanctionnées : Andreï Tcherezov, le ministre russe adjoint de l'Energie, et Evgueni Grabtchak, le chef du département russe de contrôle et de gestion de l'industrie et de l'électricité. Ils sont donc désormais interdits de déplacement dans l'Union européenne et leurs fonds sur son territoire sont gelés.

En cause : depuis le référendum sur le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie de mars 2014, la péninsule est soumise à des sanctions de l'UE et des États-Unis, qui interdit les entreprises occidentales à y mener des affaires en Crimée.

Or, en juillet dernier, Siemens a déclaré que quatre de ses turbines à gaz conçues pour un projet énergétique à Taman (péninsule située sur le Territoire de Krasnodar, en Russie, non loin de la Crimée), avaient été livrées «illégalement» en Crimée par un entrepreneur russe.

Détails à suivre...