Explosion dans un dépôt de munitions en Abkhazie : deux morts et des dizaines de blessés (VIDEO)

Une cinquantaine de personnes ont été blessées dans une série d'explosions survenues dans un dépôt de munitions en Abkhazie. Plusieurs victimes, majoritairement des touristes, sont à déplorer.

De violentes explosions se sont produites dans un dépôt de munitions dans le village de Primorskoïe, sur les bords de la mer Noire, en Abkhazie, au sud de la Russie. L’incident a eu lieu le 2 août vers 16h30, mais les explosions ont continué à se faire entendre pendant plusieurs heures. Des images impressionnantes ont été filmées sur place.

«Les corps de deux morts ont été découverts» au petit matin du 3 août, a annoncé le ministre des Urgences d’Abkhazie Mizan Lomiya. Les deux victimes sont des touristes russes, qui faisaient une promenade à cheval à proximité du dépôt. Auparavant, la mission diplomatique russe dans le pays avait fait savoir que 60 personnes avaient été blessées dans ces explosions, dont 35 citoyens russes.

Les troupes abkhazes et russes, qui sont stationnées dans le pays conformément à l’accord de coopération militaire conclu en 2014 entre Moscou et l'Abkhazie, ont été mobilisées pour faire face à l’incident. Les habitants et les touristes ont été évacués de Primorskoïe.

Les infrastructures communes militaires russo-abkhazes n’ont pas été endommagées, selon la Défense russe qui affirme que les circonstances exactes de l’explosion sont en train d’être élucidées.

L'Abkhazie, tout comme l'Ossétie du Sud, ont déclaré leur indépendance de la Géorgie au début des années 1990. La Russie, ainsi que d'autres pays tels que le Venezuela ou le Nicaragua, ont reconnu leur indépendance.