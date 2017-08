Etats-Unis : des adjoints du shérif électrocutent un jeune homme avec un taser (VIDEO CHOC)

Trois adjoints du shérif du comté de Cheatham dans le Tennessee au Etats-Unis ont été relevés de leur fonctions après avoir été filmés en train d'électrocuter un adolescent de 19 ans, entravé sur un chaise dans un centre de détention.

Le bureau du shérif de Cheatham Conty dans le Tennessee aux Etats-Unis, a ouvert une enquête contre trois de ses adjoints suspectés de «violences policières en centre de détention». Les trois agents ont été filmés par une caméra de surveillance en train d'électrocuter un jeune détenu de la prison du Comté de Cheatham entravé sur une chaise.

Sur des images d'une rare violence, on peut voir Jordan Norris, 19 ans, maintenu et bâillonné sur une chaise par deux adjoints du shérif tandis qu'un troisième lui inflige de longues électrocutions à l'aide d'un «taser», une arme normalement utilisée pour l'autodéfense. Les agents impliqués dans ce qui semble être un acte de torture ont été immédiatement relevés de leur fonctions par leur supérieur, le shérif Mike Breedlove, le temps que «toutes les composantes de cette affaire aient été examinées».

«En tant que shérif, je veux que nos citoyens sachent qu'aucun comportement inapproprié, qui pourrait avoir violé des droits individuels ne sera toléré. J'ai placé les employés impliqués en congé administratif le temps que l'enquête soit conduite», a déclaré Mike Breedlove dans un communiqué.

Selon USA Today via sa branche locale Tennessean, les faits remontent à novembre 2016, à l'époque Jordan Norris était détenu à la prison du comté de Cheatham, qui se trouve dans la ville de Ashland City, pour possession de drogue, vol et détention d'arme prohibée. Il aurait été électrocuté par les agents en raison d'un comportement agressif après une bagarre avec un co-détenu. Près de 40 brûlures de taser auraient été constatées sur son corps dont beaucoup ont une cause non expliquée. Il a porté plainte pour les violences dont il a été victime.

