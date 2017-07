Chypre ouvre les festivités pour le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Sotchi

En amont de la Journée la mondiale des jeunes et des étudiants 2017, qui aura lieu à Sotchi en octobre, les autorités russes et chypriotes ont organisé une journée de festivités à Limassol, incluant activités sportives et culturelles.

Le 28 juillet, en partenariat avec le Centre russe pour la science et la culture et la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD), les autorités russes et chypriotes ont organisé une journée de festivités dans la ville chypriote de Limassol, préfigurant la prochaine édition du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants.

Lors de l'événement, les spectateurs ont pu assister à des démonstrations de figures de skateboard et de BMX, des performances de hip-hop, des spectacles de danses traditionnelles ainsi que des concerts de rock, organisés par près de 34 000 jeunes provenant d'une centaine de pays.

Le XIXe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de Sotchi se tiendra du 14 au 22 octobre 2017 à Sotchi – ville ayant accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 2014.

Dans le cadre de cet événement, une exposition intitulée «Musée du Folk Festival» recensera notamment les collections personnelles d'objets du quotidien de citoyens soviétiques, telles que des timbres, des insignes, des pièces de monnaie de collection, des figurines, des cartes postales ou encore des photos de famille.

Moscou a déjà accueilli le festival par deux fois, en 1957 et 1985. En 2017, lors du VIe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, près de 34 000 jeunes, provenant de 100 pays issus des quatre coins du globe, avaient déployé un programme culturel et sportif varié.

Lire aussi : Vladimir Poutine répond aux questions d'élèves brillants à Sotchi