Vladimir Poutine répond aux questions d'élèves brillants à Sotchi

Ce 21 juillet, le président russe visite le centre d’éducation d'excellence Sirius, à Sotchi. RT vous propose de suivre en direct cette rencontre de Vladimir Poutine avec les jeunes talents, âgés de 10 à 17 ans.

Environ 800 enfants de 66 régions de Russie s’entretiennent avec Vladimir Poutine au centre d’éducation d'excellence Sirius, à Sotchi, le 21 juillet. Les jeunes participants, qui étudient sciences, art et sport, ont la possibilité de présenter leurs projets et de poser, en personnes, des questions au chef d'Etat russe.

«Que voudrez-vous faire lorsque vous quitterez la présidence ?», a demandé un élève à Vladimir Poutine. «D'abord, je n'ai pas décidé si je quitterai le poste de président ou non», a répondu le président russe avant de rire et d'être applaudi. «Il y a beaucoup d'activités intéressantes à faire dans le monde entier, je ne pense pas que je vais seulement écrire des mémoires, mais peut-être m'investir dans l'écologie, domaine qui m'intéresse beaucoup», a-t-il poursuivi plus sérieusement.

Pour Vladimir Poutine, les trois valeurs les plus importantes sont la vie, l'amour, et la liberté. «Des notions auxquelles on peut réfléchir infiniment», a-t-il assuré.

Interrogé sur le documentaire réalisé par Oliver Stone, Vladimir Poutine a déclaré : «Ce que j'ai apprécié le plus dans ce film, c'est Oliver Stone lui-même. C'est une personne hors-norme, avec qui il est très agréable de discuter.»