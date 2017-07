Une reporter de RT en arabe se retrouve coincée au milieu des heurts à Jérusalem-Est (VIDEO)

Alors que la police israélienne dispersait des fidèles musulmans à Jérusalem-Est, la correspondante de RT en arabe Dalia Nammari s'est retrouvée au milieu du mouvement de foule, cernée par les gaz lacrymogènes et les violentes charges policières.

Une vidéo diffusée par RT Arabic le soir du 22 juillet montre des foules de fidèles musulmans palestiniens tentant d'échapper aux charges de la police israélienne, près de la Porte du Lion à Jérusalem-Est. Alors que des nuages ​​de fumée emplissent le ciel et que les charges se font de plus en plus dures, la reporter de RT Arabic Dalia Nammari, présente sur place, se retrouve piégée au milieu des violences.

La journaliste a affirmé avoir reçu un coup dans le dos, que lui aurait asséné un policier israélien.

Les tensions sont à leur comble dans la Vieille ville de Jérusalem, depuis que les autorités israéliennes ont décidé d'installer des dispositifs de sécurité supplémentaires au niveau de l'esplanade des Mosquées (haut lieux religieux tant pour les musulmans que pour les juifs), à la suite du meurtre de deux policiers israéliens par trois assaillants palestiniens le 14 juillet.

Trois Palestiniens ont perdu la vie lors de violents heurts en Cisjordanie le 21 juillet, et l'Autorité palestinienne a gelé tous ses contacts avec le gouvernement israélien. Le même jour, trois membres d'une famille israélienne ont été assassinés dans une attaque au couteau dans une colonie de Cisjordanie.

