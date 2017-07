La police arrête un prince saoudien tortionnaire qui s'amusait à martyriser des passants (VIDEO)

Un prince saoudien a été arrêté sur les ordres du roi Salmane, après que des images ont fuité sur les réseaux sociaux le montrant en train d' humilier et violenter de simples citoyens sans raison apparente.

Des médias locaux saoudiens ont signalé que le prince Mousaed ben Saud ben Abdulaziz al Saud, de la famille royale saoudienne, avait été arrêté le 20 juillet sur les ordres du roi Salmane lui-même. En cause, un comportement abject et incompréhensible envers de simple citoyens, menacés, humiliés et torturés pour rien.

Le 18 juillet dernier, plusieurs vidéos d'une violence inouïe ont fuité sur les réseaux sociaux sous le hashtag «prince transgresses against citizens» («le prince martyrise des citoyens»). Les images montrent le jeune monarque au cheveux longs en train de «s'amuser» à braquer des personnes au hasard avec un fusil d'assaut de type kalachnikov, passer à tabac un homme ensanglanté au volant d'une voiture, rouer de coups un homme assis sur une chaise, frapper violemment une femme en train de marcher ou encore jouer avec un revolver en proférant des obscénités en état d'ébriété.

ATTENTION, LES IMAGES CI-DESSOUS PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITE

Devant le scandale et l'émoi qu'on suscité ces vidéos, le roi Salmane d'Arabie saoudite en personne a ordonné l'arrestation du prince tortionnaire. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, un homme, reconnu comme étant le prince, est menotté par les forces se sécurité saoudiennes.

De nombreux Saoudiens ont exprimé leur soutien à la décision du roi Salmane sur Twitter.

«L'ère de l'esclavage et de l'injustice est révolue. Désormais, c'est l'ère de l'équité et de la justice [quoi que vous fassiez, vous n'échapperez pas à la justice», a ainsi écrit un twittos saoudien.

نشكر الملك سلمان على حرصه على المواطنين ومحاسبة كل شخص يفرض سلطته على الشعب السعودي سواء كان امير او غيره.



#امير_يعتدي_علي_مواطنين — طـلال عبدالله الوبير (@T_BEN_ABDULLAH) 20 juillet 2017

Depuis son accession au trône en 2015, le roi Salmane a pris l'initiative de punir tous ceux qui usent de leur pouvoir pour abuser des citoyens, y compris les membres de la famille royale. Ainsi, en octobre dernier, le prince Turki ben Saud al-Kabir a même été exécuté pour avoir abattu un homme lors d'une altercation.

Abus de pouvoir, agressions sexuelles, usage et trafic de drogue, beuveries, prostitution... régulièrement, des membres de la famille royale saoudienne sont épinglés pour leur comportement abject et font l'objet de poursuite judiciaires dans leur pays, mais également à l'étranger.

