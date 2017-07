Une voiture fonce à toute vitesse sur des jeunes pendant une bagarre de rue à Londres (VIDEO)

Une bagarre dans les rues de l’ouest londonien entre deux bandes rivales a connu un dénouement particulièrement violent. Alors que les parties en présence s’échangeait coups et jets de projectiles, une voiture a surgi puis chargé un groupe de jeunes.

Une caméra de sécurité a enregistré un épisode de violence particulièrement intense entre deux bandes rivales dans une rue de l'ouest de Londres. La date et l'heure affichées sur l'enregistrement nous informent que la scène s'est déroulée le 16 juillet, au beau milieu de l'après-midi.

Sur ces images impressionnantes, on peut voir deux groupes d'individus, armés de battes de baseball et de projectiles, s'affronter en pleine rue, quand une voiture déboule à grande vitesse et prend pour cible un groupe d'individus.

Le véhicule semble percuter deux d'entre eux avant de finir sa course dans un poteau électrique.

Le conducteur de la voiture fait ensuite l'objet de représailles. Un groupe de trois jeunes vêtus de noir tente de forcer la porte du véhicule afin de s'en prendre à lui.

Ces derniers sont ensuite chassés par un individu qui se retrouve à son tour poursuivi, cette fois à pied par deux officiers de police faisant leur entrée dans le champ de la caméra.

D'après les services de police londoniens, un jeune adulte de 22 ans a été blessé lors de cette scène invraisemblable, filmée le 16 juillet sur Locket Road.

«Aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment. L'enquête continue, menée par le département de police de Harrow», a déclaré le porte-parole des forces de l'ordre de la municipalité.