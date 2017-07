Un important incendie ravage une usine de tracteurs à Saint-Pétersbourg (IMAGES)

Des images spectaculaires, de vastes destructions mais aucune victime : plusieurs internautes russes ont publié des photos et des vidéos de l'incendie d’un bâtiment à la périphérie de Saint-Pétersbourg.

Les agences russes rapportent qu’un important incendie s’est déclaré dans la matinée du 12 juillet dans un hangar d'une usine de tracteurs Kirovski à Saint-Pétersbourg.

Le feu a pris naissance dans le système de ventilation et s'est propagé sur 1 000 mètres carrées, d’après les informations du ministère russe des Situations d’urgence.

Вот вот, вот вот! Горит Кировский Завод😎😬 #СПб #кировскийзавод #барбекю Une publication partagée par Andrey Sh. (@andr_control) le 12 Juil. 2017 à 2h55 PDT

Deux hélicoptères, 22 véhicules des services d’urgences et 104 pompiers ont été déployés pour lutter contre l’incendie.

Le feu a été classé en catégorie 3 sur une échelle de cinq, ce qui a nécessité le déploiement de l’équipement spécial, dont un train de pompiers.

Просто жесть. #кировскийзавод Une publication partagée par Nail Timkanov (@nailtimvideo) le 12 Juil. 2017 à 2h23 PDT

L’incendie a été circonscrit vers le milieu de la journée. Plusieurs internautes ont publié sur les réseaux sociaux des images d'importants panaches de fumées et de feux.

Горит жёстко Une publication partagée par Роман (@romikv) le 12 Juil. 2017 à 2h15 PDT

Le personnel de l’usine a été évacué et aucune victime ni blessé ne sont à déplorer, d’après l’agence RIA Novosti. 400 mètres carrés de toiture se sont effondrés dans le sinistre.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée. Selon le chef du service régional des Situations d’urgence Alexeï Anikine, le feu a pu se déclencher à cause d’une violation du règlement de sécurité.

L’usine Kirovski est l’un des plus grands constructeurs de machines en Russie. Avec plus de 6 500 employés, il produit de l’équipement pour l’agriculture et la construction, de même que les industries sidérurgique, ferroviaire et navale. La société exporte sa production dans plus de 20 pays.