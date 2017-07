Nouvelle «nuit en enfer» : des manifestants anti-G20 sèment le chaos à Hambourg (VIDEO)

Afin de protester contre le sommet du G20, des manifestants ont pris d'assaut la ville de Hambourg, dressant des barricades de fortune en centre ville et attaquant les forces de l'ordre. La police estime faire face à un niveau de violence inédit.

La manifestation «Bienvenue en enfer», organisée à l'occasion du G20 à Hambourg et qui avait déjà donné lieu à des débordements dans la nuit du 6 au 7 juillet, n'a pas faibli en intensité le soir suivant. «Nous n'avons jamais fait face à ce niveau de haine et de violence», s'est d'ailleurs inquiété le porte-parole de la police Timo Zill dans les colonnes du Bild.

Armés de cocktails Molotov et de barres de fer, les manifestants s'en sont violemment pris aux représentants des forces de l'ordre, selon un communiqué de presse de la police.

Les forces de l'ordre rapportent que les manifestants ont vandalisé des magasins et des véhicules, et que près de 500 d'entre eux ont pillé un supermarché.

Des barricades de fortune ont été levées en centre-ville au moyen de poubelles, de vélos et de panneaux de signalisation.

BREAKING PHOTO: Black Bloc protesters building barricades, readying themselves for a showdown tomorrow. #NoG20#G20pic.twitter.com/v5HrBb5MsB — TheAnonJournal (@TheAnonJournal) 8 juillet 2017

Au matin du 8 juillet, la ville s'est réveillée marquée par les stigmates des affrontements de la veille.

Le G20, rassemblant les 19 pays les plus plus puissants du monde et l'Union européenne, a ouvert ses portes le 7 juillet dans la ville allemande. 20 000 policiers ont été déployés dans la cité, où les manifestations se multiplient.