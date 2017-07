Suède : trois néonazis condamnés pour des attentats contre des réfugiés

Trois militants néonazis ont été condamnés le 7 juillet en Suède à des peines de prison ferme pour deux attentats à la bombe et une tentative contre des centres d'hébergement pour migrants. Leurs actes délictueux ont fait un blessé grave.

Trois néonazis âgés de 20, 23 et 50 ans ont été condamnés par le tribunal de Göteborg (sud-ouest de la Suède) à des peines allant de un an et demi à huit ans et demi de réclusion.

«Ils ont tous les trois une histoire commune au sein du Nordiska motstandsrörelsen [Mouvement de résistance nordique] où ils se sont connus», souligne le tribunal dans son verdict.

Le mouvement Nordiska motstandsrörelsen (NMR) se réclame du national-socialisme et compterait un peu moins de 200 militants actifs, selon le magazine antiraciste Expo. Ce dernier le qualifie d'«organisation nazie la plus importante et la plus dangereuse de Suède».

Les attentats se sont produits entre novembre 2016 et janvier 2017. Le 11 novembre 2016, une bombe artisanale avait souffé les locaux d'une association anarchiste et antifasciste dans le centre de Göteborg, sans faire de victimes.

Le 5 janvier 2017, une explosion endommageait un autre centre pour migrants de la banlieue de Göteborg, blessant grièvement un agent de service.

Enfin le 25 du même mois, une bombe était découverte dans un camping, toujours en périphérie de la deuxième ville de Suède, sans qu'elle n'explose. Les enquêteurs ont pu remonter la piste néonazie grâce à l'ADN du condamné de 23 ans qu'ils avaient retrouvé sur les lieux.

Des dizaines d'attaques contre des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile ont été recensés ces dernières années en Suède où près de 300 000 migrants sont arrivés entre 2013 et 2015.

