Moscou et Pékin appellent à un arrêt des tirs nord-coréens et des exercices militaires américains

Réunis à Moscou, le Président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois ont discuté de la crise sur la péninsule coréenne et ont lancé un appel à la retenue.

La Russie et la Chine ont appelé mardi la Corée du Nord à instaurer un «moratoire» sur ses tests nucléaires et ses tirs de missiles balistiques et demandé aux Etats-Unis de cesser ses exercices militaires afin d'apaiser les tensions dans la péninsule.

«Nous nous sommes mis d'accord pour développer une initiative commune, basée sur sur le plan russe de règlement étape par étape en Corée et l'idée chinoise de geler simultanément les activités nucléaires et les tirs de missiles de la Corée du Nord et les exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse organisée après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

Les deux pays «appellent toutes les parties concernées à la retenue et à renoncer aux actes provocateurs et à la rhétorique guerrière», ont indiqué leurs ministères des Affaires étrangères dans un communiqué commun après la rencontre au Kremlin entre les présidents russe et chinois.

Lire aussi : «De très bons voisins» : A Moscou, Poutine et Xi Jinping saluent le partenariat russo-chinois