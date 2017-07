«Vous êtes de pire en pire» : Trump s’énerve devant une cohue de journalistes (VIDEO)

À l’occasion de la visite du président sud-coréen à Washington, une foule de journalistes s'est ruée dans le Bureau ovale, provocant une bousculade et endommageant le mobilier. Une situation qui a provoqué la colère de Donald Trump.

Une foule de journalistes, plus importante qu'à l'habitude, s'est ruée dans le Bureau ovale de la Maison blanche où Donald Trump recevait Moon Jae-in, le président sud-coréen le vendredi 30 juin.

A la recherche de la meilleure place possible pour faire leurs images, ceux qui ne devaient être que les témoins muets et discrets de la rencontre se sont livrés à une véritable mêlée devant les deux chefs d'Etat, bousculant la sécurité et endommageant une table du légendaire Bureau ovale.

Surpris par cette soudaine cohue, Donald Trump a appelé plusieurs fois au calme sans être entendu.

Welcome to the Oval Office pic.twitter.com/WUcIsjyYem — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 30 juin 2017

Après qu'une lampe située à proximité du Président américain a failli tomber, Donald Trump a manifesté son agacement par un glacial «Vous êtes de pire en pire.»

Selon des journalistes travaillant à la Maison Blanche, la bousculade serait due à la présence de nombreux reporters sud-coréens qui, peu familiers des lieux, se seraient mis à courir pour trouver le meilleur emplacement possible. Une fois le calme revenu, le président n'a pas manqué de plaisanter sur l'incident en qualifiant de «très sympathique» la presse sud-coréenne, avant d'ajouter laconiquement «ils ont simplement cassé une table».

Details of this morning's @WhiteHouse Oval Office Korean media chaos from print pooler @anitakumar01. pic.twitter.com/db2k1h6Oeb — Steve Herman (@W7VOA) 30 juin 2017

