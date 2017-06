Une combattante kurde riant d'avoir échappé de peu à un sniper fait sensation sur internet

Dans une vidéo dont l'origine n'a pas encore été certifiée, une jeune combattante kurde est frôlée par un tir de sniper. Loin de s'en effrayer, celle-ci se met alors à rire... de quoi susciter l'engouement de nombreuses personnes sur internet.

Ce qui semble être une vidéo de guerre hors du commun circule depuis le 28 juin sur les réseaux sociaux et provoque un certain engouement. On y voit une jeune femme présentée comme une combattante kurde échapper de peu au tir d'un sniper. A peine quelques centimètres entre la balle et sa tête lui auront sauvé la vie... et pourtant, sans montrer le moindre signe de panique ou de peur, la jeune femme se met à rire de bon cœur.

«Les femmes kurdes n'ont peur de rien», a commenté le propriétaire du compte Twitter qui a publié cette vidéo sur les réseaux. Le document, pour impressionnant qu'il soit, n'a pas pour l'instant été authentifié. En outre, si la scène semble bien réelle, nulle assurance pour l'instant qu'elle le soit.

La vidéo, selon son auteur, a été prise à Raqqa, fief de l'Etat islamique, auquel appartiendrait également le sniper visant la jeune combattante. L'identité de cette dernière semble d'ailleurs confirmée par le badge qu'elle porte et sur lequel figure le portrait d'Abdullah Ocalan, leader politique kurde emprisonné en Turquie et qu'arborent souvent les nombreuses combattantes kurdes engagées en Syrie.

RT Internet a pris contact avec les auteurs de cette vidéo afin d'en apprendre plus sur les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée. Son auteur est connu sur les réseaux pour ses tweets relatant le quotidien des combattants kurdes engagés en Syrie contre l'Etat islamique au sein des Forces démocratiques syriennes, dans lesquelles sont également engagés des combattants chrétiens et des membres de l'Armée syrienne libre (un groupe rebelle).

