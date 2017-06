Vladimir Poutine lève le voile sur son passé d'espion «illégal» au service de l'URSS

Le président russe a dévoilé quelques bribes de son passé d'agent des services de renseignement, en révélant qu'il avait été agent «illégal», c'est-à-dire opérant à l'étranger sans couverture diplomatique et sous une fausse identité.

«Tout mon travail au sein du renseignement extérieur de l'URSS était lié non seulement au Service de renseignement extérieur, mais également au renseignement "illégal"», a révélé le 24 juin le président russe Vladimir Poutine dans une interview accordée à la chaîne Rossiya 1. Un agent «illégal» est un officier de renseignement entré sous une fausse identité dans un pays étranger et sans couverture diplomatique, afin d'y mener des activités d'espionnage.

Au cours de l'entretien, l'ex-agent du KGB a également adressé ses vœux de bonheur à l'ensemble des agents russes «illégaux». Vladimir Poutine n'a pas hésité à préciser : «Ces agents "illégaux" sont des personnes [qui possèdent des] qualités spéciales, des convictions spéciales et [qui sont] des personnes [dotées] d'une nature spéciale.»

«Tout le monde ne peut pas laisser sa vie derrière lui, abandonner ses proches, laisser sa famille pour de nombreuses années, tout le monde ne peut pas dévouer sa vie à servir la mère patrie. Seuls les meilleurs en sont capables», a estimé le président russe.

«Je peux le dire sans exagération. Les [agents] du renseignement "illégal" vivent avec une telle conception de la cause, du pays et du peuple. Ils sont uniques en leur genre. Je leur souhaite le bonheur et la prospérité, je suis sûr qu'ils entendront mes paroles», a-t-il encore ajouté.

Vladimir Poutine a rejoint le KGB en 1975 et a travaillé à Dresde, en Allemagne de l'Est entre 1985 et 1990. Il a ensuite quitté ses fonctions au moment de la chute de l’Union soviétique, avant de prendre la tête du FSB – successeur du KGB – entre 1998 et 1999.

