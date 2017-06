Manifestation devant la représentation de l'OTAN à Thessalonique

Dans la ville portuaire grecque de Thessalonique, des dizaines d’activistes se réunissent devant des bureaux de l'OTAN, ce 24 juin, pour manifester contre le militarisme de l'Alliance atlantique et sa présence en Grèce.

Brandissant des banderoles «tueurs de l’OTAN rentrez chez vous» et accompagnés de musique populaire grecque, des dizaines de manifestants et de syndicalistes convergent vers une scène installée sur une place de Thessalonique pour manifester contre la présence de l'Alliance atlantique en Grèce.

Plus tôt dans le mois, près de 4 000 soldats et 500 véhicules militaires de l'OTAN en provenance de sept pays sont arrivés en Grèce, Roumanie et Bulgarie pour mener des exercices et des manœuvres militaires «afin de rassurer la population».

Lire aussie : OTAN : mouvement massif de troupes vers l'Europe du Sud-Est pour «rassurer les populations»