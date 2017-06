Un réfrigérateur défectueux serait responsable de l'incendie de la Grenfell Tower

L'incendie meurtrier qui a ravagé la Grenfell Tower à Londres le 14 juin serait dû à un réfrigérateur défectueux et au revêtement extérieur de la tour qui ne répondait pas aux normes de sécurité, selon les derniers résultats de l'enquête.

Scotland Yard a confirmé à la presse que des charges d'homicide involontaire allaient être retenues dans l'enquête sur l'incendie de la Grenfell Tower qui a coûté la vie à 79 personnes, selon un dernier bilan.

Des témoins présents au moment de l'incendie ont dit avoir entendu un résident de la tour expliquer que son appareil était responsable du départ de feu.

La surintendante des enquêteurs de la police métropolitaine, Fiona McCormack, a déclaré à la presse que la police cherchait à identifier les individus ou organisations qui avaient commis des infractions pour être en mesure des les poursuivre.

«Nous continuons à rechercher tous ceux [les victimes] qui étaient à l'intérieur de la Grenfell Tower pour les remettre à leurs proches. Les conditions de travail y sont difficiles et pénibles à bien des égards. La destruction est telle que ces investigations pourraient durer au moins jusqu'à la fin de l'année», a-t-elle ajouté.

Pour la responsable des investigations, cette affaire est probablement «une des plus vastes et des plus complexes enquêtes que la police Métropolitaine a jamais eu à entreprendre».

