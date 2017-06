En cas de guerre avec le Liban, Israël affirme disposer d'un pouvoir militaire «inimaginable»

Le commandant de l'armée de l'air israélienne a affirmé le 21 juin que son pays aurait à sa disposition un pouvoir militaire «inimaginable» en cas d'éventuel nouveau conflit avec le Liban.

Lors d'une conférence consacrée aux questions de sécurité à Herzliya, près de Tel-Aviv, le général Amir Eshel a assuré que les forces israéliennes étaient désormais beaucoup mieux armées que lors de la guerre de l'été 2006 contre le mouvement chiite libanais Hezbollah.

«Ce que la force aérienne a pu faire [...] au cours des 34 jours de la guerre du Liban, nous pouvons aujourd'hui le faire en 48 à 60 heures», a-t-il dit. «C'est un pouvoir potentiel inimaginable [...], très différent de ce que nous avons vu dans le passé», a-t-il ajouté.

Le général Eshel a en outre mis en garde la population libanaise contre le danger que représentent selon lui les installations militaires du Hezbollah dans les zones résidentielles. «Si, avant le début des hostilités, ou dès qu'elles commencent, les résidents libanais quittent ces endroits, ils ne seront pas touchés», a déclaré le général.

A l'été 2006, à la suite de l'enlèvement par le Hezbollah de deux soldats israéliens à la frontière libanaise, un conflit dévastateur et meurtrier de 34 jours avait opposé Israël au mouvement chiite.

La guerre a coûté la vie à plus de 1 200 Libanais, en majorité des civils, et plus de 160 Israéliens, principalement des soldats. Le Hezbollah a tiré des milliers de roquettes à partir du Liban. Depuis, Israël a construit un système de défense sophistiqué.

