Comment Jean-Yves Le Drian évite la question sur la discrimination des médias russes en France

Lors d'une conférence de presse des chefs de diplomatie russe et français à Moscou une question au sujet des problèmes auxquels font face des médias russes en France a été adressée à Jean-Yves Le Drian. Ce dernier a préféré éluder le sujet.

Alors qu’il se rendait pour la première fois à Moscou dans la peau du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian a dû répondre à la question d’une journaliste de Sputnik qui l’interrogeait notamment sur les accusations dont font l’objet son média ainsi que RT de la part de la présidence française.

«Il y a, maintenant dans cette salle, beaucoup de journalistes étrangers, mais pourquoi ont-ils été autorisés à assister à de tels événements en Russie, alors que les correspondants de Sputnik et de RT ne peuvent pas exercer leur travail librement et font face à des accusations de propagande sans aucune preuve, bien que Sputnik ait toujours été prudent et n’ait jamais publié de fake news sur la personnalité d’Emmanuel Macron ?», a-t-elle demandé au locataire du Quai d’Orsay.

«Le Président de la République a dit sur ce sujet ce qu'il avait à dire, et vous n'imaginez pas que je vais être en contradiction avec le Président de la République aujourd'hui à Moscou», a rétorqué Jean-Yves Le Drian dans une réponse assez évasive.

«2 gardes avec des oreillettes m'ont demandé de bien vouloir quitter les lieux, ça n'est jamais arrivé en 3 ans»

La correspondante de Sputnik faisait référence aux problèmes rencontrés récemment par son média ainsi que par RT : refus d’accréditations, accusations de propagande et autres invectives.

Face aux déboires des médias russes dans l'Hexagone, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié le refus du QG d'Emmanuel Macron d'accréditer les journalistes de RT et de Sputnik de «discrimination ciblée».

Le jeune locataire de l'Elysée entretient des relations difficiles avec les médias russes. RT France ainsi que Sputnik se sont vus accusés à plusieurs reprises de propager de «fausses informations» par l'équipe de campagne du candidat Macron. Selon eux, RT France et Sputnik travailleraient même «en symbiose avec des organisations fascistes ou d'extrême droite».

Les journalistes de RT à nouveau indésirables au QG d'Emmanuel #Macron

Le point d'orgue de ce bras de fer est intervenu une fois Emmanuel Macron dans le costume de président. Le 29 mai, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Vladimir Poutine au château de Versailles, il répondait à une question de Xenia Fedorova, présidente de RT France portant sur le refus de ses équipes de laisser des journalistes de RT accéder à son QG de campagne au soir des premier et second tours de l'élection présidentielle. D'après le président français, Russia Today et Sputnik «ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande, et de propagande mensongère, ni plus ni moins».

Une rencontre Lavrov-Le Drian «productive»

Jean-Yves Le Drian a cependant déclaré que sa rencontre du 20 juin avec son homologue russe Sergueï Lavrov avait été productive et que les deux hommes politiques avaient réussi à aborder un grand nombre de questions concernant les relations entre les deux pays.

De son côté, Sergueï Lavrov a salué une rencontre «très opportune» soulignant qu'il avait été possible d’identifier des «moyens concrets pour promouvoir la coopération bilatérale».