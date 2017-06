Images dramatiques de gens coincés dans le bâtiment pris par les flammes à Londres

Des flammes sortent par les fenêtres, les habitants sont pris au piège à l’intérieur du bâtiment et parmi les décombres… Des images terrifiantes du brasier de la Grenfell Tower ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Sur cette vidéo on peut voir des victimes tenter de quitter le bâtiment ravagé par le feu, et appeler au secours. On entend des cris provenant du la Grenfell Tower, ainsi que le bruit de morceaux de l’immeuble qui s’écroulent.

ATTENTION : CERTAINES IMAGES CI-DESSOUS PEUVENT CHOQUER

Environ 200 pompiers et 45 véhicules et ont été mobilisés dans la nuit du 13 au 14 juin, pour combattre l’incendie. La tragédie a fait au moins six morts et 74 blessés.