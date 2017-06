Pérou : pour apaiser les conflits, des chamans enfument des portraits de Trump, Jong-un et Poutine

Le peuple péruvien semble s’inquiéter du destin du monde. La caméra de Ruptly a filmé un rituel impressionnant dont le but était de résoudre des conflits dans le monde. Le but est digne d’éloges mais la méthode est douteuse.

«Nous devons faire un rituel spécial pour la paix. […] Les leaders mondiaux utilisent les armes les plus modernes mais les gens désirent un monde sans conflits, sans guerres, sans destructions et sans carnages», a déclaré l’un des chamans péruviens qui participait à une célébration des plus étranges, à Lima.

Comme on le voit sur la vidéo, plusieurs chamans péruviens se sont livrés à un rituel peu habituel. Pour apaiser les conflits dans le monde, ils ont décidé d’enfumer des portraits de Donald Trump, Kim Jong-un, Vladimir Poutine et Nicolas Maduro en récitant des prières en espagnol.