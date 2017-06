Après la levée des visas, des centaines d’Ukrainiens se bousculent à la frontière avec la Pologne

Le lendemain de la levée des visas entre l’Ukraine et l’UE, des centaines d’Ukrainiens, heureux de pouvoir circuler librement, se sont massés aux points de passage de la frontière avec la Pologne, provoquant une bousculade.

Le régime sans visa entre l'Ukraine et l'Union européenne est entré en vigueur le 11 juin. Désormais, les Ukrainiens peuvent se rendre librement dans les pays de la zone Schengen et en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ainsi qu’en Suisse pour une durée n'excédant pas 90 jours dans les six mois suivant leur première entrée, à la condition de posséder un passeport biométrique.