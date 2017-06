La Russie célèbre sa fête nationale

Les citoyens russes célèbrent leur fête nationale, le 12 juin, Concerts, défilés, événements sportifs, festivals... Retour sur les moments les plus marquants de cette journée.

Le 12 juin, les Russes célèbrent la «Journée de la Russie», fête nationale assez récente, célébrée depuis 2002. Elle s'intitulait, entre 1992 et 2002, «Journée de l’adoption de Déclaration de souveraineté de la Fédération de Russie», après la dislocation de l'URSS et l'indépendance de ses différents pays membres. Concerts, défilés, reconstitutions historiques et événements sportifs se déroulent dans différentes villes russes.

Moscou

Plus de 150 évènements se déroulent dans les musées, parcs et galeries d’art de la capitale russe. Près de 9 000 policiers assurent la sécurité dans les rues de Moscou, selon la service de presse de la police.

Le festival de reconstitutions historiques «Les temps et les époques» frappe l’imagination par son ampleur. Ici, le tsar Ivan le Terrible et ses soldats, là des légionnaires romains et des hussards russes du XIXe siècle.

Иван Грозный и его войско 🤓#москва #временаиэпохи A post shared by Юршина Наталья ( Четвероус) (@tashka1821) on Jun 12, 2017 at 5:32am PDT

Dans le parc Sokolniki, de célèbres athlètes russes, dont des champions des Jeux olympiques, participent à un évènement pour les amateurs de sport.

A post shared by Роман Прохватов (@r15_pro.off) on Jun 12, 2017 at 4:58am PDT

Un spectacle d’acrobaties motorisées s’y est également déroulé.

L’Extrême-Orient

L’Extrême-Orient a célébré la Journée de la Russie par des défilés de motos sur l'île de Sakhaline, et dans les environs du fleuve Amour et de Vladivosotk.





Открытие 2017 🏍🤘 #открытиесезона #байкеры #открытиебайкерскогосезона #примринг #артем #владивосток #мото A post shared by Катерина Числова (@chislova_katerina) on Jun 12, 2017 at 6:19am PDT

Dans la ville de Magadan, des dizaines de communautés ont organisé un festival, lors duquel la cuisine traditionnelle de la région était mise à l'honneur. Des spectacles, avec danses et chansons locales, ont aussi eu lieu.

#братина #братинамагадан #магадан #россия #деньроссии #magadan #mgdn #russia A post shared by МРОО ВИК "БРАТИНА" (@bratina_magadan) on Jun 11, 2017 at 9:45pm PDT

A Khabarovsk,près de 200 personnes ont formé une grande carte de la Russie pour exprimer le caractère pluriéthnique de la Russie.

Caucase du Nord

Des habitants de Grozny et de Makhatchkala, dans le Caucase du Nord, ont célébré la fête nationale par des défilés, à grand renfort d’hymne et drapeaux russes. La plupart étaient vêtus de costumes traditionnels.

#деньроссии2017 #рссм#рссм_дагестан #табасаран#табасаранскийрайон #россия #москва#махачкала #дагестан#минмолодежи A post shared by Магомед Гасраталиев (@magomedgasrataliev) on Jun 12, 2017 at 6:21am PDT

Sibérie

Un drapeau russe de dix mètres de long a été déployé à Novossibirsk où un meeting et un défilé de motos et de vélos ont eu lieu malgré la pluie.

Несмотря на дождливую погоду в День России в Новосибирске состоялся веломотопробег, в котором приняли участие около 500 человек 🚴#12июняpic.twitter.com/ZSwKp5KKJN — Вестник Новосибирска (@NovostiNsk) 12 juin 2017

Dans la ville de Roubtsovsk, dans l'Altaï, les habitants ont tenu un festival de couleurs.

Saint-Pétersbourg

A Saint-Pétersbourg, a eu lieu une parade d’environ 200 voitures, choisies conformément aux couleurs du drapeau russe (blanc, bleu, rouge). A la fin du défilé, les automobilistes ont activé des enregistrements de l’hymne russes dans leurs voitures.

Un festival international de fleurs se déroule également à Saint-Pétersbourg. Dans le centre, il est possible de rencontrer des femmes vêtues de robes de fleurs.

Питер встретил День России фестивалем цветовhttps://t.co/iYj2GvcvlGpic.twitter.com/10qpdZxLUJ — Anatoliy (@Tolyanskiy) 12 juin 2017

Crimée

Dans la ville de Sébastopol, une régate de dix jours commence ce 12 juin. Près de 40 voiliers prennent part à cet événement.