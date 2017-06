«Tournant stratégique» dans la lutte contre Daesh : l’armée syrienne atteint la frontière irakienne

L’armée syrienne, en coopération avec ses alliés, a pris le contrôle d'un vaste territoire dans le sud-est du pays et atteint la frontière irakienne, selon des responsables militaires syriens qui ont qualifié cette avancée de «tournant stratégique».

«En coopération avec nos alliés, nos unités ont pris le contrôle de nombreux sites et positions stratégiques dans la Badiya, une zone d'environ 20 000 kilomètres carrés. Cette avancée représente un tournant stratégique dans le combat contre le terrorisme et un tremplin pour la poursuite des opérations militaires dans la Badiya et le long de la frontière avec l'Irak», a déclaré le 10 juin le commandement général de l'armée syrienne cité par l’agence de presse syrienne SANA.

Plusieurs unités de l'armée syrienne ont atteint la frontière irakienne et pris position au nord-est de la garnison d'Al-Tanaf. D'après l’armée syrienne, il s’agit de la première étape d'une large opération militaire dans la région. L’offensive a été lancée depuis le sud et l’est de Palmyre.

Cette avancée servira de tête de pont aux futures opérations antiterroristes le long de la frontière, car elle resserre l’étau autour des groupes de Daesh encore présents dans la région, selon l’armée syrienne. L’offensive coupe aussi plusieurs voies d’approvisionnement de l'Etat islamique.

Pour les militaires syriens, cette opération victorieuse souligne la capacité et la détermination de l’armée syrienne à vaincre les djihadistes et démontre qu'elle est la seule force efficace dans la lutte contre le terrorisme.

Les forces pro-gouvernementales syriennes ont été ciblées le 9 juin par la coalition menée par les Etats-Unis dans cette région. Selon Washington, elles constituaient une menace pour les rebelles soutenus par les Etats-Unis. Le commandement syrien a de son côté mis en garde contre le danger d’attaques répétées de la coalition internationale.

Lire aussi : Les Etats-Unis frappent à nouveau des forces pro-gouvernementales en Syrie et abattent un drone