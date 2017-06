Taïwan : les garde-côtes montrent les muscles lors d’exercices militaires

L’entraînement des garde-côtes taïwanais – une unité spéciale de la police taïwanaise – de la ville portuaire de Keelung est plutôt impressionnant. La preuve en images.

Tous les deux ans, les garde-côtes de Taïwan mènent une série d’exercices militaires et en profitent pour attirer l’attention sur leur rôle, primordial pour la sécurité de l’île. Cette année, la lutte contre le trafic des drogues et le terrorisme a été mise en avant. Les exercices ont eu lieu dans la baie de Keelung. Plus de 1 672 militaires, 16 bateaux et cinq hélicoptères y ont pris part.