Des nazis lui offrent un aller simple pour l'Afrique, un élu allemand exige son dû et porte plainte

Ce qui était une provocation politique risque de coûter cher à un parti néonazi allemand, qui a offert à un élu écologiste de lui payer un voyage pour l'Afrique : l'intéressé entend obtenir son billet, et pourrait bien avoir le droit de son côté.

Le journal Die Welt rapporte une anecdote cocasse survenue outre-Rhin, dans le Sauerland, dans l'ouest du pays. En 2016, un groupuscule d'extrême-droite avait adressé à un politicien de la ville d'Olpe une carte postale l'invitant à quitter le pays en lui proposant de lui offrir le voyage – une proposition que cet élu municipal a pris au sérieux et dont il exige désormais qu'elle soit honorée.

«Ceux qui n'aiment pas l'Allemagne doivent la quitter», affirme la carte reçue par Kai Bitzer, membre du parti écologiste. Signée par Der dritte Weg («La troisième voie»), un groupuscule néonazi fondé en 2013, elle se présente sous la forme d'un «bon pour un aller simple vers l'Afrique pour les soutiens à l'invasion migratoire». Au dos du document, le destinataire est invité à cocher la case correspondant à la modalité de voyage qui lui sied le mieux : à pied, en avion ou en bateau.

Capture d'écran de la carte postale envoyée par Der dritte Weg

Evidemment ironique, cette invitation a pourtant suscité l'intérêt de Kai Bitzer, qui l'a retournée à l'adresse expéditrice en choisissant l'option du voyage maritime. Le temps passant et la réponse se faisant attendre, le conseiller municipal a alors décidé de saisir la justice. S'estimant dupé par une publicité mensongère, il exige que le voyage lui soit payé et réclame, dans le cas contraire, un dédommagement à hauteur de 2 200 euros (soit le prix approximatif du voyage par les mers).

Un responsable du tribunal de Neustadt an der Weinstrasse, qui a été saisi du dossier, a confirmé que l'affaire serait jugée et que les différents éléments soumis à sa connaissance, dont la carte postale en question, avaient été analysés. En effet, le droit allemand, réputé pour sa rigueur et son sens du détail, considère que les «promesses de gain» doivent être honorées. Kai Bitzer a d'ailleurs fondé sa plainte sur l'article 661A du Code civil allemand qui, afin de réduire le nombre de prospectus commerciaux mensongers faisant miroiter des tirages au sort gagnants distribués dans les boîtes aux lettres, contraint les diffuseurs de ces documents à tenir leurs promesses. «Cette carte postale revêt un caractère commercial et contient bien une promesse de gain», souligne Kai Bitzer.

Der dritte Weg, qui compte environ 200 adhérents en Allemagne et un siège au conseil municipal du Palatinat, a réagi à cette procédure en insistant sur le fait que la carte envoyée à Kai Bitzer n'était «pas sérieuse». «Ce n'était qu'une provocation politique», argumente l'un de ses représentants cités par le tribunal. Ce dernier devrait rendre son verdict au début du mois de juin.

