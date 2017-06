Il dépense 30 000 euros pour ressembler à… un elfe (VIDEO)

Fou des personnages oniriques, tels les elfes et les anges, un jeune argentin a dépensé une fortune en opérations de chirurgie plastique et traitements de toutes sortes pour que son visage se rapproche un peu plus près de son idéal.

Luis Padron n’imagine pas sa vie sans elfes ni anges. C’est ainsi que ce jeune homme d’Argentine, qui n’avait que 20 ans quand il s’est lancé dans ce projet, s’est décidé à transformer son corps afin de ressembler à un elfe.

En cinq années, il a dépensé près de 30 000 euros en épilation au laser, blanchiment des cheveux et de la peau, élimination des taches de rousseurs ou encore injections de botox. Il a également subi un changement de couleur des yeux afin d’obtenir un bleu extrêmement clair, un traitement médical non approuvé et sans anesthésie, conduisant à des effets secondaires douloureux. Mais ce n’est pas tout, puisque Luis est également passé sous le bistouri pour une liposuccion ainsi qu’une rhinoplastie.

Pour garder son aspect d’elfe, Luis dépense au moins 4 700 euros par mois en crèmes, colorants, maquillage, lentilles de contact, traitements et protection solaire SPF 1 000 pour que sa peau reste diaphane.

«Cela aide à faire de moi une bonne personne. Dans le monde fantastique, il faut non seulement être beau à l’intérieur mais aussi à l’extérieur», a-t-il confié au Daily Mail.