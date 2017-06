Quand le «guerrier solitaire» Xi Jinping fait face, seul, à l'équipe de Vladimir Poutine (VIDEO)

En raison d'un bref retard de la délégation chinoise lors d'un sommet international, le président Xi Jinping est resté quelques instants seul face aux dirigeants russes, inspirant une boutade à Vladimir Poutine.

Les dirigeants chinois et russes se sont entretenus le 8 juin, dans le cadre d'une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Astana, au Kazakhstan.

Mais le président chinois Xi Jinping s'est dans un premier temps retrouvé seul à la table des discussions, à cause du retard de son équipe. Les secondes s'écoulant et l'atmosphère se faisant plus tendue, le président russe a choisi de dissiper la gêne causée par ce couac protocolaire en se fendant d'une plaisanterie, qualifiant son homologue de «guerrier solitaire».

Après l'arrivée des représentants chinois, la réunion a pu se tenir et les deux chefs d'Etat se sont notamment engagés à poursuivre la construction d'une relation plus forte entre leurs nations.

Le 14 mai dernier, en voyage à Pékin, Vladimir Poutine s'était déjà illustré en jouant au piano des chansons russes avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping.

Quand #Poutine joue un air de la Mère Russie avant de rencontrer le président chinois #XiJinping

