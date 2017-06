De gigantesques incendies ravagent l’Afrique du Sud : plus de 10 000 personnes évacuées

Neuf personnes, dont un enfant de 3 ans, sont mortes dans la province sud-africaine du Cap-Occidental après le passage d'une tempête dont les vents ont attisé des incendies provoquant l'évacuation de plus de 10 000 habitants.

La violente tempête a causé de nombreux dégâts et privé d'électricité 46 000 foyers. Le trafic aérien a également été perturbé, bloquant même l'avion du président Jacob Zuma, qui devait se rendre du Cap à Durban.

Outre des pluies très abondantes, des vents forts ont également causé des incendies, notamment autour de la ville de Knysna, une paisible municipalité de 77 000 habitants à 500 kilomètres à l'est du Cap, sur la touristique «Route des Jardins».

«Le feu à Knysna est un des plus importants de la région ces 30 dernières années. Entre 8 000 et 10 000 habitants ont été évacués et sont en sécurité», a expliqué James-Brent Styan, un porte-parole de la province dans un communiqué.

Les autorités locales envisagent de faire appel à l'Armée de l'air pour éteindre les incendies.