Occupation de la Palestine : «50 ans c’est trop», dénoncent des opposants à la colonisation (VIDEO)

Des centaines d’Arabes israéliens et juifs se sont réunis sur la place de Paris dans le nord de Haïfa pour célébrer le 50e anniversaire de l’occupation de la Palestine par Israël au terme de la guerre des Six-jours.

«En tant que citoyen palestinien d’Israël, je voudrais vraiment la fin de l’occupation. Je veux que les gens obtiennent leur liberté», a déclaré l’un des manifestants qui se sont réunis dans la nord de Haïfa pour célébrer le 50e anniversaire de l’occupation de la Palestine par Israël depuis la fin de la guerre des Six-jours.

Les manifestants portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «50 ans c’est trop».

Le 5 juin 1967, l’aviation israélienne a ouvert les hostilités en bombardant 19 bases aériennes égyptiennes.

En moins de six jours, le conflit avait fait près de 17 000 morts (dont 10 000 Égyptiens, plus de 6 000 Jordaniens et près de 700 Israéliens). L’Etat hébreu était parvenu à reprendre la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie, la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï à l’Egypte et le plateau du Golan à la Syrie.