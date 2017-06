Des députés moldaves expriment un vote de défiance à la diplomatie après un scandale avec la Russie

Après que le gouvernement moldave a expulsé cinq diplomates russes, le parti socialiste voté la défiance le 2 juin contre le ministère des Affaires étrangères et a quitté la salle lors des explications du chef de la diplomatie à ce sujet.

Le parti socialiste moldave a exprimé le 2 juin un vote de défiance au ministère moldave des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne en raison du renvoi de cinq diplomates russes. En écoutant les explications du ministre des Affaires étrangères Andreï Galbour et du chef du Service d’information et de sécurité Mikhaï Balane à ce sujet, l’ensemble du parti a quitté la salle du Parlement.

Selon un élu moldave Vladimir Tsourkan cité par l’agence de presse RIA Novosti, les actions du ministère moldave des Affaires étrangères influencent la promotion des intérêts nationaux de manière négative.

Le président du Parlement moldave Andrian Kandu a souligné que le vote de défiance avait été signé par un nombre suffisant de parlementaires et que le document était argumenté. «Conformément aux lois du pays, le vote de défiance sera examiné d’ici 14 jours. Le Bureau du parlement fixera une date précise», a-t-il souligné.

Le 29 mai, l’ambassade de Russie en Moldavie avait reçu une note annonçant que cinq diplomates russes devaient quitter le pays. Le Premier ministre moldave Pavel Filip avait fait savoir que cette décision se fondait «sur les données fournies par les services secrets du pays», sans fournir d'autre indication. Par ailleurs, le président moldave Igor Dodon a dénoncé les actions du gouvernement. La Russie a expulsé en représailles cinq diplomates moldaves.

