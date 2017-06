Un gardien brésilien laisse passer deux buts et décampe du stade en taxi à la mi-temps

Le goal du club brésilien Figueirensea a laissé passer deux buts lors d’un match face au club Boa, avant de s'enfuir à la mi-temps, selon le journal brésilien Globo Esporte.

Un incident pour le moins insolite a eu lieu lors d’un match de football entre les clubs brésiliens Figueirense et Boa. Alors qu'il s'agissait de son premier match pour Figueirense, le gardien de but de 38 ans, Fabio, a laissé passer deux buts. La vidéo, le montre d'abord sortir des cages pour tenter, en vain, d'arrêter le tir d'un joueur de Boa depuis la ligne médiane. Puis, après ce but relativement improbable, il échoue à arrêter un penalty.

Selon le journal brésilien Globo Esporte, à la mi-temps, Fabio a choisi de filer en taxi sans aucune explication, forçant son club à le remplacer.

L’administration du club a décidé de rompre le contrat avec Fabio et lui cherche déjà un remplaçant. Ce dernier s’est excusé auprès de ses collègues et fans, justifiant sa fuite par la nécessité de se rendre auprès de sa mère, victime d'un malaise.