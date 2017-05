Course-poursuite haletante : un éléphant talonne les touristes dans un parc national indien (VIDEO)

Un safari, dans l’un des plus anciens parcs nationaux indiens, a failli tourner au drame après qu’un éléphant en colère s’est mis à poursuivre une jeep avec des touristes à l’intérieur, les forçant à déguerpir le plus vite possible.

Les images de ces visiteurs du Parc national Jim Corbett, dans l’Etat indien de l’Uttarakhand, se sont propagées très rapidement sur les réseaux sociaux.

Le véhicule qui promenait les touristes a fait une rencontre inattendue dans la réserver naturelle : une famille de trois éléphants. L’adulte fut loin d’apprécier cette rencontre et, voulant protéger ses petits, s’est retourné vers la jeep et s’est mis à la poursuivre.

L’éléphant a fait preuve d’une vitesse surprenante pour un pachyderme, ne restant qu’à quelques pas du véhicule.

Lire aussi : Une fillette secourue après avoir été entraînée brusquement dans l'eau par un lion de mer