Les 10 citations les plus marquantes de Zbigniew Brzezinski

Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter dans les années 1980 et grande figure de la politique étrangère américaine, est décédé à l'âge de 89 ans. RT revient sur ses citations les plus marquantes.

Zbigniew Brzezinski, décédé le 26 mai 2017 a été conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis Jimmy Carter, de 1977 à 1981.

En tant que tel, il a été un artisan majeur de la politique étrangère de Washington, soutenant une politique plus agressive vis-à-vis de l'URSS – en rupture avec la Détente antérieure – qui mettait l'accent à la fois sur le réarmement des États-Unis. Il est resté jusqu'à sa mort un observateur écouté en matière de politique étrangère aux États-Unis. Retour sur ses principales citations.

Bientôt, il sera possible de surveiller en continu chaque citoyen, en maintenant à jour des fichiers complets qui contiendront toutes les informations sur lui, même les plus personnelles.

Les Israéliens se comportent de plus en plus comme les suprématistes blancs en Afrique du Sud durant l’apartheid. Ils considèrent les Palestiniens comme des êtres inférieurs et n'hésitent pas à les tuer, massivement.

De plus en plus de monde ne comprend rien aux affaires publiques et est en revanche très sensible à des slogans extrêmement simplistes qui leur sont inculqués par des candidats qui sortent de nulle part, qui n'ont aucune expérience, mais des slogans très séduisants.