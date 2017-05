Quatre terroristes préparant des attentats dans les transports en commun arrêtés à Moscou

Suivant des orders en provenance de Syrie, les extrémistes, affiliés à Daesh, projetaient de partir rejoindre ses rangs après avoir commis un ou des actes terroristes, a annoncé le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB).

Quatre membres d'une cellule terroriste ont été arrêtés le 25 mai à Moscou, a annoncé le FSB dans un communiqué précisant que les suspects sont des citoyens russes ou venant de pays d'Asie centrale.

Selon les services de sécurité russe, le groupe faisait partie de l'organisation terroriste Etat islamique et recevait ces ordres directement depuis la Syrie.

Les membres de cette cellule préparaient des actes terroristes dans les transports en commun de Moscou où ils prévoyaient d'utiliser des bombes artisanale, lit-on dans le communiqué du FSB. Lors des fouilles au domicile des suspects, les forces de l'ordre ont découvert «un laboratoire de fabrication de matières explosives» et «un engin explosif prêt à être utilisé», ainsi que des composants pour la fabrication de bombes, des armes à feu avec des munitions, des grenades et de la littérature «à orientation terroriste et extrémiste».

Après avoir commis un ou des actes terroristes «de diversion», les extrémistes prévoyaient de partir en Syrie pour combattre dans les rangs de Daesh.