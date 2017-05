Un motard atterrit sur le coffre d’une voiture après une collision à haute vitesse (VIDEO)

Un motocycliste a échappé de justesse à la mort dans un impressionnant accident de la circulation près de Los Angeles. Après une collision avec une voiture, il a atterri sur l'arrière du véhicule en mouvement alors que celui-ci continuait son chemin.

Un accident de la route renversant entre une moto et une voiture a été enregistré par la caméra fixée sur le casque de la victime. Dans la vidéo postée sur YouTube, on peut voir le motard rouler sur la voie de gauche de l'autoroute à bonne allure, quand une Toyota Camry, bien moins rapide, déboîte brutalement et franchit la ligne blanche continue. Le motard, qui ne peut éviter la collision, percute l'arrière du véhicule, est projeté en l’air et atterrit sur le toit de la voiture toujours en mouvement.

Le conducteur de la voiture ne comprend pas tout de suite ce qui se passe et continue sa route, ne s'arrêtant finalement que par les coups répétés du motard sur le pare-brise arrière.

Le motard, sous le choc, a alors du mal à contenir sa colère : «Tu sais, je suis presque mort. J’étais sur le toit de ta voiture. Tu m’as presque tué… La ligne blanche n’est pas là pour rien !»

«Beaucoup de choses ont cloché dans ce qui s'est passé. L’incident aurait pu être évité si le chauffeur avait tout simplement regardé avant de franchir illégalement la ligne blanche continue», a écrit le motard dans la description de la vidéo sur YouTube.