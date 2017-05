Pour Donald Trump, la Corse est italienne

On connaît les lacunes des Américains en géographie. Il semble que celles-ci se confirment jusqu'au sommet de l'Etat. Récemment, Donald Trump a publié une carte de ses déplacements en Europe, laquelle présente la Corse comme un territoire italien.

Dans le cadre de la communication autour de son premier déplacement présidentiel en dehors des Etats-Unis, Donald Trump a publié le 20 mai sur les réseaux sociaux une carte où apparaissent les différents pays au programme de son voyage. Si celle-ci n'a pas semblé interpeller outre mesure les nombreux Américains qui l'ont commentée, elle a en revanche attiré l'attention de certains internautes français à cause d'une anomalie cartographique : la Corse y apparaît comme territoire italien.

Capture d'écran de la page Facebook du président des Etats-Unis Donald Trump

«Quel voyage excitant m'attend ! Nous allons montrer au monde que l'Amérique est de retour !», s'enthousiasme Donald Trump. Après son séjour remarqué les 20 et 21 mai en Arabie Saoudite et sa visite le 22 mai en Israël, le président américain se rend en effet le 23 mai en Cisjordanie, le 24 mai au Vatican, les 24 et 25 mai à Bruxelles pour participer au sommet de l'OTAN, et enfin les 26 et 27 mai en Sicile pour la réunion du G7.

C'est dans l'illustration de ce dernier voyage que l'équipe de communication de Donald Trump a commis une bourde : apparaissent en effet aux côtés de la péninsule italienne les îles sardes et siciliennes... et l'île de Beauté ! Soit le visuel publié sur la page Facebook du président des Etats-Unis a été réalisé avant 1768, date à laquelle Louis XV a acheté la Corse à la République génoise... soit les lacunes en géographie des Américains se confirment.

Cette dernière hypothèse semble bien plus plausible. Une étude publiée par le mensuel National Geographic en 2006 montrait déjà qu'une majorité des 18-24 ans étaient incapables de situer l'Irak sur une carte. Plus récemment, la chaîne CNN avait situé l'Australie à la frontière slovène... comme elle avait déjà, par le passé, placé Hong-Kong en Afrique, Kuala Lumpur en Indonésie ou encore l'Ukraine au Pakistan.

