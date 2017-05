Le premier robot-policier entre en service à Dubaï (IMAGES)

Aux Emirats arabes unis, la fiction d'une intelligence artificielle protectrice de l'humanité est devenue réalité avec un Robocop patrouillant les rues de Dubaï. Les autorités souhaitent disposer d'une police constituée de 25% de robots d’ici 2030.

Une nouvelle recrue a rejoint les rangs des forces de l'ordre aux Emirats arabes unis. Sa spécificité ? Elle n'est pas constituée de chair et d'os mais bien de métal et d'électronique : le premier robot-policier anthropomorphe a entamé sa carrière en accueillant le 21 mai les invités du salon professionnel sur la sécurité de la Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC) et en patrouillant à l'intérieur du hall d'exposition.

Auteur: Ruptly

Le Robocop émirati pèse 100 kilogrammes et mesure 1,70 mètre. Il peut lire les expressions du visage et «parler» jusqu'à six langues. Il peut également transmettre et recevoir des messages de la police et dispose d'une tablette numérique intégrée permettant de payer des amendes ou signaler des crimes.

Selon le général de brigade Khalid Nasser Al Razzougui, directeur-général du Département des services intelligents de la police de Dubaï, le robot a été développé pour aider et assister les humains dans les centres commerciaux et dans la rue.

«Le Robocop [...] a été conçu pour nous aider à lutter contre la criminalité, maintenir la sécurité en ville et améliorer le sentiment de bien-être général», a-t-il déclaré, en précisant : «Il peut discuter et interagir, répondre aux questions du public, serrer la main et réaliser un salut militaire.»

Say cheese! Check out the amazing Robocop over at the @DubaiPoliceHQ stand! #GISEC2017pic.twitter.com/5exGfSkHC4 — GISEC (@GISECDUBAI) 21 mai 2017

Le cyborg sera amené à sillonner les rues très fréquentées de Dubaï dès la fin de l'événement. Si cette machine est la première du genre à rejoindre les forces de l'ordre, l'objectif des autorités des Emirats est de disposer d’ici à 2030 d'une police constituée de 25% de robots.

