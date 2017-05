Le voile ou la kippa autorisés pour les policiers d’Amsterdam ? La proposition provoque un tollé

Le chef de la police d'Amsterdam a provoqué le 19 mai une levée de boucliers aux Pays-Bas en proposant d'autoriser le port du voile musulman ou de la kippa juive pour les policiers.

Au moins six grands partis politiques néerlandais ont exprimé dans la presse leur opposition au projet du commissaire Pieter-Jaap Aalbersberg de laisser les policiers porter le voile ou la kippa à Amsterdam, dans un souci de respect de la diversité culturelle, selon la presse locale.

Renforcer le multiculturalisme

Pieter-Jaap Aalbersberg avait annoncé le 18 mai son intention de renforcer le multiculturalisme au sein de la police de la capitale, souhaitant qu'au moins la moitié des nouvelles recrues aient des origines autres que néerlandaises.

Il entend en outre autoriser les agents de police à porter des symboles religieux. «La population d'Amsterdam est en train de changer», a-t-il dit, interrogé par quotidien populaire Algemeen Dagblad. «Cela doit être débattu», a-t-il affirmé.

Plus de la moitié (52%) des résidents d'Amsterdam sont d'origine non-néerlandaise, selon le responsable des forces de l’ordre cité par l'AFP, ce qui ne se reflète pas dans la composition de la police de la ville : 18% des agents sont d'origine étrangère.

Néanmoins, de grands partis politiques, dont les libéraux du VVD, qui ont remporté le plus de sièges aux législatives de mars, les progressistes de D66 et le Parti socialiste (SP), sont immédiatement montés au créneau pour dénoncer ce projet d'autorisation du port du voile et de la kippa.

«Nous soutenons un élan vers plus de diversité, mais autoriser le voile n'est pas la bonne manière de le faire», a réagi la députée VVD, Ockje Tellegen. «Il est faux de dire que des tas de femmes renoncent à une carrière dans la police juste parce qu'elles n'ont pas le droit de porter le voile», a-t-elle ajouté.

Pour le député socialiste Ronald van Raak, «Amsterdam ne peut pas décider de faire les choses différemment [...] Le même uniforme de police est porté à travers tout le pays», a-t-il souligné.

En 2011, la police néerlandaise avait adopté un code de conduite qui interdit le port de tout symbole religieux, dans la mesure où cela ne cadre pas avec la «neutralité» de la police.